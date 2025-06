Iran Israele in allerta e Netanyahu ammette | Aspettiamo diverse ondate di attacchi da Teheran

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Iran e Israele sono in stato di massima allerta mentre il nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, minaccia un’escalation di attacchi e vendette. Le parole dure e le minacce persistenti indicano un possibile apice di conflitto, con entrambe le parti pronte a rispondere con fermezza. La stabilità nella regione è ora più fragile che mai, e il mondo guarda con apprensione alle prossime mosse di Teheran e Gerusalemme.

Il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ha preso la parola confermando le intenzioni vendicative del suo Paese. "Apriremo le porte dell'inferno a Israele", ha dichiarato, per poi aggiungere: "Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive".

