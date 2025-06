Iran Israele colpisce Natanz | cuore del programma nucleare degli ayatollah

Nel cuore del Medio Oriente, un nuovo capitolo di tensione si apre: Israele ha colpito l'impianto di Natanz, simbolo centrale del programma nucleare iraniano. Questo attacco segna una svolta nelle dinamiche geopolitiche della regione, mettendo in discussione la stabilità e alimentando il countdown verso sviluppi imprevedibili. La scena è pronta a cambiare: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

(Adnkronos) – L'impianto di Natanz, colpito nel massiccio attacco che Israele ha sferrato contro l'Iran, è considerato il cuore pulsante del programma nucleare della Repubblica islamica. In questo sito, che sorge nella provincia di Isfahan su una pianura adiacente alle montagne a sud di Qom, città santa per gli sciiti, si trovano un impianto di .

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito "il cuore del programma di arricchimento nucleare dell'Iran e i suoi sforzi per sviluppare un'arma nucleare". Ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira l'impianto principale di

