Iran | Israele avrà una dura punizione

I crescenti tensioni tra Iran e Israele scuotono la regione, con dichiarazioni di minacce e rappresaglie incombenti. Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, promette una risposta decisa agli attacchi sionisti, sottolineando il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto. La stabilità del Medio Oriente si trova sotto stretto monitoraggio, mentre la leadership iraniana rimane vigile e informata. In questo scenario di alta tensione, il rischio di escalation è più alto che mai, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

7.18 "L'Iran darà una risposta decisa ai selvaggi attacchi del nemico sionista, condotti con l'aiuto diretto degli Stati Uniti. Una dura punizione attende Israele". Lo dice il portavoce delle forze armate iraniane, Shekarchi. La guida suprema iraniana Ali Khamenei "è vivo e riceve aggiornamenti regolari sulla situazione". Lo riferisce una fonte della sicurezza di Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

