Iran il Pakistan si dice solidale e condanna attacchi di Israele

In un gesto di solidarietà e fermezza, il Pakistan condanna gli attacchi israeliani che hanno colpito l'Iran, sottolineando la loro natura ingiustificata e in violazione del diritto internazionale. Questa presa di posizione rafforza i legami tra i due paesi e mette in evidenza le tensioni nella regione. La comunità internazionale guarda con attenzione gli sviluppi di questa complessa situazione, che potrebbe avere ripercussioni su tutta la stabilità mediorientale e oltre.

Islamabad, 13 giu. (askanews) - Il Pakistan ha "condannato con forza" gli attacchi israeliani che hanno ucciso comandanti militari e fisici nucleari in Iran e ha espresso "solidarietà" al Paese suo vicino. Il ministro degli Esteri Ishaq Dar ha denunciato gli attacchi come "ingiustificati" e in "violazione del diritto internazionale", e ha dichiarato che il suo paese - che assieme all'India è una potenza nucleare regionale - "è fermamente solidale con il popolo iraniano e denuncia inequivocabilmente queste palesi provocazioni che rappresentano un grave pericolo e una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità dell'intera regione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, il Pakistan si dice "solidale" e condanna attacchi di Israele

