Iran il generale Antonio Li Gobbi | Raid di Israele massiccio ma chirurgico Non finirà qui

L'onda di tensione tra Israele e Iran si fa sempre più intensa, con un raid massiccio ma preciso che scuote la regione. In questo scenario di crisi, il generale Antonio Li Gobbi, con la sua esperienza in missioni ONU nei teatri più caldi come Kosovo e Albania, si prepara a interpretare le mosse strategiche che potrebbero cambiare il volto del Medio Oriente. La partita è aperta, e le ripercussioni sono ancora tutte da scrivere.

Roma, 13 giugno 2025 – Il mondo è in allarme per l' offensiva israeliana contro l'Iran cominciata in piena notte contro obiettivi militari, capi del governo e dei Pasdaran e centri di ricerca nucleari. Gli analisti cercano di interpretare uno scenario che rischia di i nfiammare tutto il Medio Oriente già al centro delle turbolenze a Gaza e in Libano. Il generale Antonio Li Gobbi ha alle spalle incarichi in missioni Onu in Kosovo, Albania, Afghanistan, già direttore delle operazioni alle Stato maggiore della Nato a Bruxelles e ora analista, è senior mentor per la gestione delle crisi alla Nato defence college, istituzione accademica dell'Alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, il generale Antonio Li Gobbi: “Raid di Israele massiccio, ma chirurgico. Non finirà qui”

