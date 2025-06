Iran | Idf Teheran sta attaccando Israele

Torino, 13 giu. (LaPresse) – “Tutto Israele è sotto attacco”. Così su X l’Idf, annunciando che l’Iran sta colpendo il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf, Teheran sta attaccando Israele

