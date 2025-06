Iran | Idf finora 150 missili lanciati da Teheran e 15 persone ferite

L'Iran ha lanciato circa 150 missili contro Israele, segnando un escalation di tensione nella regione. Due ondate di attacchi hanno colpito nove siti, ferendo circa 15 persone, per lo più in condizioni stabili. Questa escalation mette in evidenza la crescente instabilità mediorientale e le sfide di un conflitto che rischia di coinvolgere l’intera area, lasciando il mondo in costante allerta.

Torino, 13 giu. (LaPresse) – Secondo le nuove stime delle Forze di Difesa Israeliane, l’Iran ha lanciato fino a ora circa 150 missili balistici contro Israele in due ondate. Sono stati segnalati nove siti di impatto, con circa 15 persone ferite, per lo più in condizioni stabili, secondo quanto riferito dai soccorritori. Lo riporta Times of Israel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Idf, finora 150 missili lanciati da Teheran e 15 persone ferite

