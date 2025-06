Iran Idf | Aviazione continua a colpire operazione è solo all’inizio

L’orizzonte di tensione tra Israele e Iran si infittisce: l’IDF ha confermato che l’aviazione israeliana continua con precisione a colpire obiettivi strategici in Iran, mantenendo alta la guardia. Dopo l’inizio dell’Operazione 232, le operazioni proseguono con determinazione per difendere i confini di Israele. Resta da vedere quanto durerà questa escalation e quali saranno le prossime mosse.

L’aviazione israeliana continua a colpire l’Iran, ha dichiarato il portavoce dell’Idf, il generale di brigata Effie Defrin, in conferenza stampa, secondo quanto riporta Times of Israel. “ In questo momento, l’Idf sta portando avanti il piano di attacco” per raggiungere “gli obiettivi dell’operazione, insieme a una forte difesa di Israele”, ha affermato. Alla domanda su quanti giorni di lanci di missili balistici dall’Iran si aspettano in Israele, Defrin ha risposto che “l’operazione è solo all’inizio”, aggiungendo che l’esercito sta seguendo i piani dell’Iran e “si sta preparando a una risposta da parte iraniana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Idf: “Aviazione continua a colpire, operazione è solo all’inizio”

