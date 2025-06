Iran i soccorsi dopo l' attacco di Israele in un quartiere di Teheran

Le immagini parlano chiaro: i soccorritori iraniani della Mezzaluna Rossa lavorano senza sosta nel quartiere Sa'adat Abas di Teheran, dopo l’attacco israeliano. Un conflitto che ha scosso la comunità internazionale, con richieste di moderazione e pause nelle ostilità. La tensione si fa palpabile, mentre le vittime si contano e le voci di pace si affievoliscono. Ma cosa riserva il futuro di questa regione infiammata?

Teheran, 13 giu. (askanews) - Nelle immagini, soccorritori della Mezzaluna Rossa iraniana arrivano sul luogo di uno degli attacchi israeliani nel quartiere Sa'adat Abas di Teheran, alla ricerca di vittime. Da tutto il mondo e dalle Nazioni Unite sono arrivati inviti alla moderazione dopo i raid di Israele che hanno colpito un centinaio di obiettivi, tra cui siti nucleari e militari, e ucciso figure di alto livello, scienziati nucleari e il capo di stato maggiore delle forze armate. Ma secondo diversi media locali sono stati colpiti anche obiettivi civili. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l'attacco israeliano sul suo territorio rappresenta "una dichiarazione di guerra" e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di rispondere.

