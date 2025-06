Iran Fontana accoglie richiesta opposizioni | Tajani domani riferirà in Parlamento

In un clima di grande tensione politica, l’Italia si prepara a un confronto acceso in Parlamento. Dopo aver annullato i propri impegni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si presenta oggi pomeriggio per riferire sulle recenti crisi internazionali, rispondendo alle opposizioni che chiedevano chiarimenti urgenti. Un gesto che sottolinea la volontà di trasparenza e dialogo in un momento cruciale per la diplomazia italiana e globale.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inoltre annullato tutti i suoi impegni odierni, dando disponibilità a riferire in Parlamento già oggi pomeriggio come richiesto dalle opposizioni. Il titolare della Farnesina aveva poi criticato le modalità del centrosinistra, sostenendo che questo si sarebbe ricordato del proprio ruolo troppo tardi, ovvero a molte ore di distanza dall'attacco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Fontana accoglie richiesta opposizioni: Tajani domani riferirà in Parlamento

