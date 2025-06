Iran | ex 007 Israele siamo solo ai primi passi dell’escalation

La tensione tra Iran, Israele e altre potenze si intensifica, rivelando un panorama geopolitico volatile e in rapido mutamento. Gli eventi recenti testimoniano come operazioni di lungo termine stiano risvegliando vecchie schermaglie e vecchi sospetti. Siamo solo all'inizio di una escalation che potrebbe cambiare gli equilibri della regione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse dei protagonisti?

Roma, 13 giu. (LaPresse) – “Non siamo vicini alla chiusura di questa escalation, anzi siamo solo ai primi passi. Si tratta di un’operazione preparata da anni e che ha coinvolto tanto l’intelligence quanto le forze militari. Non sono stati attaccate solamente infrastrutture, sono stati uccisi generali, scienziati. L’Iran si è fatto trovare impreparato e questo dimostra quanto l’intelligence israeliana fosse infiltrata all’interno del Paese”. Lo ha detto a LaPresse Danny Citrinowicz, ricercatore senior presso l’Institute for National Security Studies di Tel Aviv, che ha ricoperto per 25 anni diverse posizioni di comando presso le unitĂ dell’Israel Defense Intelligence (IDI). 🔗 Leggi su Lapresse.it