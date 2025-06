Iran e Israele la guerra Netanyahu vuole la caduta di Khamenei il ruolo di Russia e Cina

Tensioni esplosive tra Iran e Israele: Netanyahu mira a spodestare Khamenei, mentre Russia e Cina giocano ruoli chiave nel complicato scacchiere mediorientale. Dopo un attacco di Teheran e il contrattacco israeliano, la regione si avvicina a un possibile nuovo conflitto globale. Le parole d'ordine si fanno più dure, ma quale sarà il prossimo movimento? La situazione rimane in bilico, e il mondo osserva con apprensione.

L'attacco di Israele su Teheran. E il contrattacco dell' Iran, poco più di 12 ore dopo, con centinaia di missili diretti sulle città . Una manciata di questi ha colpito Tel Aviv e Gerusalemme, provocando pochi feriti lievi. Ma "la linea rossa è stata oltrepassata", ha fatto sapere il ministro della Difesa Israel Katz, preannunciando un nuovo durissimo round militare contro il regime dell'Ayatollah Khamenei. Le parole d'ordine, al termine del primo giorno del nuovo drammatico conflitto in Medio Oriente sono quelle che riecheggiano ormai dal 7 ottobre 2023: "evitare l'escalation", "mediare", "trattare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele, la guerra. Netanyahu vuole la caduta di Khamenei, il ruolo di Russia e Cina

