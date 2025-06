Iran e Israele in guerra si scatena la sinistra contro Meloni

La crisi tra Iran e Israele esplode, scuotendo anche il palcoscenico politico italiano. Con i drammatici eventi in Medio Oriente, la tensione si diffonde oltre i confini, diventando un tema caldo nel dibattito pubblico e nelle scelte di governo. Mentre Giorgia Meloni guida un vertice urgente, la politica italiana si confronta con le implicazioni di questa escalation. È il momento di capire come l’Italia intende rispondere a questa minaccia globale, un passaggio cruciale per il nostro futuro.

La drammatica escalation militare in Medio Oriente, con l'attacco aereo di Israele in Iran e Teheran che minaccia di "aprire le porte dell'inferno", diventano subito come prevedibile un tema politico anche in Italia. E mentre la premier Giorgia Meloni ha presieduto oggi in videoconferenza un vertice urgente a Palazzo Chigi con i ministri Tajani, Salvini, Piantedosi, Crosetto, Giorgetti, i sottosegretari Fazzolari e Mantovano e i vertici dell'intelligence italiano (un coordinamento, spiegano dal governo, che diventerà "permanente"), da sinistra inizia il pressing. "Israele non si ferma e scatena la guerra all'Iran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran e Israele in guerra, si scatena la sinistra contro Meloni

