Iran e Israele ai ferri corti | la verità sui legami tra nemici storici

Iran e Israele, due nazioni storicamente legate da alleanze e inimicizie che si intrecciano in un quadro di tensioni persistenti e interessi contrastanti. La loro rivalitĂ , alimentata da profonde divergenze ideologiche e strategie geopolitiche, evolve tra alleanze mutevoli e scontri nascosti. Scopriamo insieme la veritĂ sui legami tra questi nemici storici, svelando come il passato e il presente plasmino il futuro di questa intricata dinamica regionale.

La rivalitĂ tra Israele e Iran è uno degli scontri piĂą radicati e complessi del Medio Oriente contemporaneo. Non è un conflitto armato diretto tra due eserciti, ma una guerra per procura, ideologica e geopolitica, che affonda le sue radici nella rivoluzione iraniana del 1979 e che continua a infiammare la regione. Negli anni ’50 e ’60, le relazioni tra Israele e l’Iran dello sciĂ Mohammad Reza Pahlavi, però, erano buone. Entrambi erano alleati degli Stati Uniti e vedevano con preoccupazione l’espansionismo arabo. Tutto cambia, però, proprio nel 1979 con l’ascesa dell’ayatollah Khomeini. L’Iran diventa una repubblica islamica teocratica, fondata sulla lotta al Grande Satana, gli USA, e al Piccolo Satana, Israele, considerato un nemico dell’Islam e degli oppressi palestinesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Iran e Israele ai ferri corti: la veritĂ sui legami tra nemici storici

In questa notizia si parla di: iran - israele - ferri - corti

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Israele-Iran: Idf: risponderemo ad attacco Iran; Israele e Hamas, già ai ferri corti sulla “fase due” dell’accordo; Medio Oriente, nessun deterrente per Netanyahu.

Israele e Iran ai ferri corti Si legge su internazionale.it: L’attacco lanciato dall’Iran contro Israele nella notte tra il 13 e il 14 aprile non ha provocato gravi ...