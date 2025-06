Iran difesa a mani nude

In un mondo ormai precario, la tensione tra Iran e Israele si infiamma con azioni che sembrano più da combattimenti di strada che da guerre convenzionali. La notte ha portato scoppi e sussurri di una nuova escalation, mentre le potenze globali osservano in silenzio. In questo scenario apocalittico, la domanda che ci poniamo è: fino a dove arriveranno queste tensioni e quale sarà il loro impatto sul futuro mondiale?

Il mondo si avvicina sempre più rapidamente alla Quarta Guerra mondiale. Sì, dico la Quarta, perché la Terza è stata giocata a livello economico nel periodo immediatamente dopo il crollo del Muro di Berlino. Hanno fatto fare al mondo un passo avanti verso il confronto fra superpotenze le violente esplosioni che questa notte hanno scosso Teheran. Si è trattato dell'inizio dell'operazione Rising Lion lanciata da Israele contro l'Iran. L'obiettivo sono i vertici militari e politici del Paese, mentre la giustificazione per questo attacco è di bloccare il piano nucleare iraniano. Secondo il Mossad e l'esercito israeliano, infatti, l'Iran disporrebbe di materiale per costruire almeno 15 bombe nucleari.

