iran chiede riunione urgente del consiglio sicurezza onu

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: l'Iran chiede con urgenza una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per affrontare gli attacchi contro i siti nucleari e la tragica perdita di scienziati di alto profilo. Una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo in una delle zone piĂą instabili del mondo, con implicazioni che vanno ben oltre i confini regionali. La comunitĂ internazionale resta in allerta, aspettando sviluppi cruciali.

La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha chiesto che il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunisca con urgenza dopo gli attacchi di Israele contro i siti nucleari in Iran e l'uccisione di funzionari di alto profilo della Repubblica islamica, oltre che scienziati nucleari.

“Abbiamo una lista di obiettivi” e se Israele dovesse effettuare un attacco sul territorio iraniano, Teheran risponderà attaccando gli impianti nucleari israeliani. La minaccia è arrivata ieri dal Consiglio per la sicurezza nazionale dell’Iran, stando a quanto riferito Vai su Facebook

