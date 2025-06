Iran attivista Halaleh Taheri | Attacco Israele non demolirà regime

L’attivista iraniana Halaleh Taheri condanna con fermezza l’attacco israeliano alle infrastrutture nucleari dell’Iran, sottolineando come questa guerra non faccia che danneggiare vite innocenti e rafforzare un regime oppressivo. Taheri ricorda che la vera liberazione deve partire dal cuore del popolo iraniano, poiché la soluzione non può essere imposta dall’esterno, ma costruita dal coraggio di chi lotta per i propri diritti.

“ Questo attacco da parte di Israele colpisce il governo iraniano ma distrugge la vita di molte persone. Questa non è la nostra guerra e non demolirà un regime che opprime i lavoratori e la gente. In Iran sono preoccupati per la loro vita e sanno che la liberazione non potrà arrivare dall’esterno”. Queste le parole sull’ attacco israeliano contro le infrastrutture nucleari dell’Iran dell’ attivista iraniana Halaleh Taheri ai microfoni di LaPresse giunta a Napoli per partecipare alla International conference di Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria insieme a Eduardo Sorge e Roberto Luzzi del movimento TIR. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, attivista Halaleh Taheri: “Attacco Israele non demolirà regime”

