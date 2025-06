Iran | attacco israeliano è una dichiarazione di guerra appello all' ONU

L'escalation tra Iran e Israele si fa sempre più drammatica. Dopo gli attacchi israeliani su strutture iraniane, Teheran non esita a definire questa mossa una vera e propria "dichiarazione di guerra" e fa appello alle Nazioni Unite per un intervento immediato. La situazione si fa critica: quale sarà il passo successivo in questo scenario di tensioni crescenti?

L'Iran afferma che l'attacco israeliano è una "dichiarazione di guerra". L'Iran ha affermato che gli attacchi mortali di Israele contro le sue strutture militari e nucleari sono una "dichiarazione di guerra" e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire. In una lettera alle Nazioni Unite, il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha descritto l'attacco come una "dichiarazione di guerra" e "ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di affrontare immediatamente la questione", ha affermato il Ministero.

La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che Israele subirà una "severa punizione" per l'attacco sferrato al Paese. Khamenei ha rilasciato una dichiarazione, diffusa dall'agenzia di stampa statale Irna, confermando che alti ufficiali mili

