Iran attacca Israele | in corso seconda ondata di attacchi sentiti boati a Tel Aviv

Tensione alle stelle nel Medio Oriente, con l'Iran che lancia una serie di attacchi contro Israele, segnando la seconda ondata di violenza. Sentiti boati a Tel Aviv testimoniano l'intensità del conflitto, mentre il nuovo comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Mohammad Pakpour, promette un'escalation vendicativa. La regione si avvicina a un punto di rottura, e gli sviluppi di questa crisi potrebbero cambiare per sempre gli equilibri di potere.

Il nuovo Comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, ha preso la parola confermando le intenzioni vendicative del suo Paese. "Apriremo le porte dell'inferno a Israele", ha dichiarato, per poi aggiungere: "Il regime sionista criminale e illegittimo avrà un destino amaro e doloroso, con conseguenze gravi e distruttive". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran attacca Israele: in corso seconda ondata di attacchi, sentiti boati a Tel Aviv

