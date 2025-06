Iran annuncia vendetta | Israele se ne pentirà Ucciso il capo dei pasdaran

In un clima di tensione crescente, l'Iran promette vendetta dopo l'uccisione del capo dei Pasdaran e gli attacchi israeliani. Le parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian risuonano decise: “Se Dio vuole, il regime sionista si pentirà della sua azione odierna”. La situazione si fa sempre più esplosiva, con implicazioni che potrebbero scatenare una nuova fase di conflitto nella regione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

"Se Dio vuole, il regime sionista si pentirà della sua azione odierna". È quanto si legge sul profilo X del presidente iraniano Masoud Pezeshkian su X dopo gli attacchi israeliani della notte. "Non appena si è verificato l'attacco criminale del regime sionista, il presidente e la squadra governativa hanno assunto la gestione della situazione, e si è tenuta una riunione speciale del consiglio governativo a questo proposito", viene riferito. Il post indica poi che "Pezeshkian parlerà presto alla popolazione". Intanto Teheran ha confermato la morte del generale Hossein Salami, comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie, durante i bombardamenti israeliani contro obiettivi strategici in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it