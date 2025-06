Iran altra guerra alle porte | Israele pronta a colpire siti nucleari entro giorni

Il Medio Oriente si trova sull’orlo di un conflitto globale. L’Iran, sfidando le pressioni internazionali, intensifica il suo programma nucleare, mentre Israele si prepara a intervenire con azioni decisive. La tensione cresce di ora in ora, rischiando di esplodere in una guerra aperta che coinvolgerebbe l’intera regione. Teheran: la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Il Medio Oriente è sull’orlo di un baratro. L’Iran, accusato dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) di violare gli obblighi sul dossier nucleare, ha risposto con un atto di sfida: proseguirà l’arricchimento dell’uranio, ignorando le pressioni internazionali. Mentre Teheran giura di difendere il suo “diritto non negoziabile”, Israele prepara un blitz militare che potrebbe scatenare una nuova guerra regionale. Teheran: ‘Arricchimento dell’uranio non si ferma’. Il regime degli ayatollah ha bollato come “politicamente motivata” la risoluzione dell’AIEA approvata giovedì, che condanna la mancata conformità di Teheran al Trattato di Non Proliferazione Nucleare. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Iran, altra guerra alle porte: Israele pronta a colpire siti nucleari entro giorni

