Iran altolà di Trump a Israele | Siamo vicini ad accordo non voglio che attacchi

In un momento di crescente tensione mediorientale, Donald Trump lancia un appello a Israele: evita un attacco contro l’Iran. Il presidente americano sottolinea che si sta per raggiungere un importante accordo sul nucleare e chiede di non compromettere gli sforzi diplomatici. La pace e la stabilità della regione sono in gioco, e ogni mossa potrebbe avere conseguenze durature. Resta da capire come evolverà questa delicata situazione.

(Adnkronos) – Donald Trump chiede a Israele di non attaccare l'Iran perché è vicino a un accordo con Teheran sul programma nucleare. "Siamo abbastanza vicini a un buon accordo – ha detto il presidente Usa parlando con i giornalisti alla Casa Bianca – non voglio che attacchino, perché credo che lo farebbero saltare". Quanto alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

