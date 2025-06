Iran | Aiea sito nucleare Natanz colpito da attacco Idf monitoriamo

L’ultima escalation tra Iran e Israele scuote il Medio Oriente: un attacco israeliano ha preso di mira l’impianto nucleare di Natanz, sollevando timori di una nuova crisi internazionale. L’Aiea monitora attentamente la situazione, mentre le tensioni si fanno sempre più palpabili. In questo contesto, il mondo osserva con apprensione gli sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri di potere. La situazione rimane in evoluzione, e seguirne gli sviluppi sarà fondamentale per capire le future dinamiche geopolitiche.

Gerusalemme, 13 giu. (LaPresseAP) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato che un attacco israeliano ha colpito l’impianto iraniano di arricchimento dell’uranio a Natanz. “L’Aiea sta monitorando attentamente la situazione profondamente preoccupante in Iran. L’Agenzia è in contatto con le autorità iraniane in merito ai livelli di radiazioni. Siamo anche in contatto con i nostri ispettori nel Paese”, ha dichiarato su X il direttore dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi. Nelle scorse ore, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele ha preso di mira sia siti nucleari che militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Aiea, sito nucleare Natanz colpito da attacco Idf, monitoriamo

