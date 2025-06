Iran abbatte aerei israeliani e cattura pilota | attacchi sventati al sito nucleare di Fordow

Una escalation di tensioni tra Iran e Israele scuote la regione: Teheran dichiara di aver abbattuto due aerei militari israeliani e catturato una pilota, mentre tentativi di attacco contro il sito nucleare di Fordow sono stati neutralizzati con successo. La situazione rimane delicata e in continuo aggiornamento, mentre le dinamiche tra le due nazioni potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità dell’intera area. La tensione si intensifica, lasciando un’ombra incerta sul futuro.

L'Iran afferma di aver abbattuto due aerei militari israeliani e di aver catturato la donna pilota di uno dei jet. L'episodio ha avuto luogo nelle zone centrali e meridionali di Teheran, riferisce Tasnim. Intanto, il dipartimento di gestione delle crisi di Qom ha affermato che un drone israeliano è stato colpito dal sistema difensivo della cittĂ . I droni miravano ad attaccare il sito nucleare di Fordow. Non si sono verificati danni al sito, dopo almeno due attacchi israeliani avvenuti oggi, si precisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran abbatte aerei israeliani e cattura pilota: attacchi sventati al sito nucleare di Fordow

