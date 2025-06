Iran | a Roma rafforzata sicurezza su obiettivi sensibili

In un contesto di tensione internazionale crescente, Roma intensifica le sue misure di sicurezza sugli obiettivi sensibili, dal Ghetto alle aree strategiche. La città si impegna a garantire la massima protezione, con livelli già elevati ma pronti a essere ulteriormente rafforzati. La vigilanza si intensifica per tutelare cittadini e patrimoni culturali in un momento di potenziali rischi. La sicurezza resta una priorità assoluta, perché la tranquillità di tutti non può mai essere compromessa.

Milano, 13 giu. (LaPresse) – Sicurezza rafforzata sugli obiettivi sensibili a Roma, a iniziare dal Ghetto, a seguito dell'attacco di Israele all'Iran. Secondo quanto si apprende, benché le misure di sicurezza siano già ormai da tempo "ai massimi livelli" la Questura capitolina è al lavoro su vari fronti, informativo, investigativo e di vigilanza, per innalzare ancora di più la protezione e la sicurezza di obiettivi ritenuti sensibili.

