Ipotesi corruzione | avviso di garanzia per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti

Un'ombra si abbatte sulla città di Prato: la sindaca Ilaria Bugetti, un simbolo di impegno civico, si trova al centro di un'indagine per presunta corruzione. La procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia con richiesta di misura cautelare, rvelando accuse che scuotono il panorama politico locale. La vicenda apre a interrogativi cruciali sui principi di trasparenza e integrità amministrativa, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti.

PRATO – Terremoto politico – giudiziario a Prato. La procura di Firenze ha inviato un avviso di garanzia alla sindaca, Ilaria Bugetti, con richiesta di misura cautelare di arreti domiciliari. L’accusa è di corruzione ai tempi in cui era consigliera regionale: avrebbe favorito gli affari dell’ imprenditore Matteini Bresci in cambio di un finanziamento per le elezioni regionali 2020. Questa mattina, come comunicato dal procuratore capo Filippo Spiezia, la procura ha coordinato alcune attivita? di perquisizione personale, locale e informatica anche al Comune di Prato, ad opera della polizia giudiziaria delegata, emesse nel contesto di indagine per il reato di cui all’articolo 318 del codice penale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: prato - corruzione - avviso - garanzia

Prato, terremoto in Comune: la sindaca Bugetti indagata per corruzione, chiesti gli arresti domiciliari - Il recente scandalo a Prato scuote l’amministrazione locale: la sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione e rischia di dover rispettare gli arresti domiciliari.

La sindaca di Prato, Ilaria #Bugetti (#PD), ha reso noto di aver ricevuto un avviso di garanzia. La Procura di #Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari della sindaca per corruzione. @ultimora_pol Vai su X

? Giorgio Bernardini (@gibeshow) La Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato Ilaria Bugetti che è accusata di corruzione. La sua abitazione è stata perquisita questa mattina, quando le è stato notificato l’avviso a comparire p Vai su Facebook

Avviso di garanzia alla sindaca Bugetti. “Sono fiduciosa, sempre stata corretta”; Prato, la sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione; La sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) indagata per corruzione: cosa c’è nell’inchiesta.

Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile” - Il pm di Firenze chiede i domiciliari per lei e il carcere per Riccardo Matteini Bresci. Si legge su msn.com

Avviso di garanzia alla sindaca Bugetti. “Sono fiduciosa, sempre stata corretta” - Prato, la prima cittadina è indagata per corruzione dalla Dda di Firenze, che ha chiesto gli arresti domiciliari. Da msn.com

Ilaria Bugetti, indagata per corruzione la sindaca di Prato. Lei: «Fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine» - La sindaca di Prato Ilaria Bugetti, del Partito Democratico, ha ricevuto questa mattina un avviso di garanzia: lo ha reso noto la stessa prima cittadina. Riporta msn.com