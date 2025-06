Investimenti per 20 milioni di euro | apriranno 2 supermercati e un pet store

Conad Centro Nord punta a rivoluzionare il panorama commerciale della provincia di Brescia con investimenti superiori ai 20 milioni di euro entro il 2027. L'apertura di due supermercati a Dello e Gavardo, accompagnata da un pet store innovativo, creerà almeno 70 nuovi posti di lavoro, rafforzando il legame tra comunità e qualità . Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e dinamico, destinato a cambiare il modo di fare acquisti nella zona.

Conad Centro Nord annuncia investimenti per oltre 20 milioni di euro in provincia di Brescia entro il 2027, con l'apertura di due nuovi supermercati (a Dello e Gavardo) oltre a un pet store: attesi almeno 70 nuovi posti di lavoro.

