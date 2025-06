Intervento pionieristico all' ospedale di Perugia | 38enne torna a camminare

Un incredibile risultato apre nuove speranze per i pazienti: all'ospedale di Perugia, un intervento pionieristico ha permesso a un 38enne di tornare a camminare dopo l'impianto di una protesi d'anca innovativa. Questo straordinario passo avanti nella chirurgia ortopedica testimonia come la scienza si stia evolvendo rapidamente, portando benefici concreti e duraturi. La strada verso il futuro della medicina è ormai tracciata, e le possibilità sono più ambiziose che mai.

Perugia, 13 giugno 2025 –  La scienza medica sta facendo davvero passi da gigante. Lo dimostra il nuovo traguardo raggiunto nell'ambito della chirurgia ortopedica  dall'ospedale di Perugia con l'esecuzione del primo impianto protesico d'anca a conservazione del collo femorale dotato di rivestimento batteriostatico mai realizzato in Umbria. L'intervento chirurgico pionieristico, effettuato nella clinica Ortopedica del Santa Maria della Misericordia diretta dal professor Auro Caraffa, rappresenta un importante passo avanti nella personalizzazione delle cure ortopediche per pazienti complessi. L'intervento ha riguardato un paziente di 38 anni, immunodepresso e affetto da osteonecrosi della testa del femore, una patologia che in soggetti fragili richiede approcci chirurgici avanzati e fortemente personalizzati.