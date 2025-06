Interruzione ferrovia Genova-Milano | Limitare i ritardi per gli Intercity o ridurre le tariffe

La recente interruzione sulla tratta Genova-Milano ha acceso i riflettori sulle esigenze dei pendolari e delle associazioni dei consumatori. Durante la riunione promossa dalla Regione Liguria con RFI e Trenitalia, si è chiesto di limitare i ritardi degli Intercity entro 30 minuti o, in alternativa, di abbassare le tariffe per alleviare i disagi. La richiesta mira a garantire un servizio più affidabile e conveniente, affinché i viaggi tra queste città tornino a essere più efficienti e sostenibili.

Ridurre l'aumento dei tempi di percorrenza entro 30 minuti o, in alternativa, ridurre la tariffa: è la richiesta delle associazioni dei consumatori e dei comitati pendolari durante una riunione promossa dalla Regione Liguria oggi con Rfi e Trenitalia.

