Interplay Festival | gran finale con Corpo Politico tra danza dialogo e impegno sociale

L'Interplay Festival culmina con un evento straordinario che unisce danza, dialogo e impegno sociale, portando in scena il potere del corpo politico come strumento di trasformazione e consapevolezza. Sabato 14 giugno alla Lavanderia a Vapore di Collegno, si terrà il gran finale di questa 25ª edizione, un momento di riflessione profonda e di celebrazione dell’arte come veicolo di cambiamento. Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potenziale della cultura di fare la differenza...

La 25ª edizione di Interplay Festival si avvia alla sua conclusione con una serata intensa e profondamente simbolica, dedicata al tema del Corpo Politico. Sabato 14 giugno alla Lavanderia a Vapore di Collegno, si celebra il gran finale del festival – prima dell'evento speciale di chiusura il 15.

