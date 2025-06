Intermodalità regionale | Cotral e Fs includono anche la stazione di Orte

di un sistema di trasporto integrato che collega in modo fluido e sostenibile le diverse realtà del Lazio. La collaborazione tra Cotral e FS si traduce in un servizio più comodo e accessibile, facilitando gli spostamenti quotidiani e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Un passo importante verso un territorio più connesso, efficiente e sostenibile, per rispondere alle sfide della mobilità del futuro.

Un'integrazione semplice e funzionale fra treno e autobus nel territorio del Lazio, per offrire ai passeggeri soluzioni sempre più comode, rapide ed efficienti, in grado di rispondere alle esigenze quotidiane di mobilità per studio, lavoro, turismo e tempo libero. È questo l'obiettivo.

