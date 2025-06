Inter Taremi bocciato | 30mln per il fantasista del Brighton

In casa Inter, il sogno di rafforzare il centrocampo con Mehdi Taremi sembra ormai sfumato. La delusione per il mancato impatto dell’attaccante del Brighton, valutato 30 milioni di euro, ha spinto i nerazzurri a cercare alternative. E così, si parla di un nuovo fantasista, pronto a portare vivacità e creatività alla linea offensiva. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti della squadra nella seconda parte della stagione.

In casa Inter sembra ormai destinato ad una pesante bocciatura Mehdi Taremi ed in tal senso i nerazzurri avrebbero individuato anche il suo sostituto. Si tratta di un fantasista del Brighton che vale 30 milioni di euro. Mehdi Taremi è stata probabilmente la principale delusione di questa stagione per i nerazzurri, dal momento che non è mai riuscito realmente ad incidere in questa sua nuova avventura. Si aveva l'impressione di aver piazzato un altro colpo geniale alla Marotta, prendendo un calciatore di enorme esperienza e perfetto, apparentemente, per la Serie A. Il verdetto del campo, però, è stato diverso dalle aspettative, con il calciatore che ha giocato poco ed ha inciso ancora meno.