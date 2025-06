Inter primo allenamento in California! Tante le assenze – CdS

L’Inter debutta in California con il primo allenamento, ma il gruppo è ancora incompleto a causa di numerose assenze. Il Corriere dello Sport evidenzia come molti big, tra cui Chivu e i nazionali italiani, siano ancora a riposo o fuori dai giochi. Nonostante questo, i nerazzurri si preparano a consolidare la squadra nelle prossime sessioni. L’attesa cresce: l’intera rosa si riunirà presto per affrontare la sfida americana con energia e determinazione.

L’Inter ha svolto il suo primo allenamento negli USA: il gruppo è ancora incompleto, spiega il Corriere dello Sport. Tante le assenze per Chivu. SCELTE – L’Inter ha svolto il primo allenamento al campus dell’Università della California, ma senza i nazionali, attesi tra oggi e domani. Barella, Bastoni e Dimarco avranno qualche giorno di riposo dopo gli impegni con l’Italia. Assenti anche Calhanoglu, Bisseck, Pio Esposito e Zielinski, fermi per problemi fisici e in attesa di valutazioni mediche. Il nuovo tecnico dovrà decidere chi sostituirà Calhanoglu in regia nell’esordio: Asllani è il candidato principale, ma si valutano anche altre opzioni, come l’adattamento di Barella. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, primo allenamento in California! Tante le assenze – CdS

