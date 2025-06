Inter Paola Ferrari | Inzaghi? Se uno ha certi valori…

Paola Ferrari, storica volto della Domenica Sportiva, si è recentemente espressa duramente su Simone Inzaghi e sulla sua decisione di trasferirsi in Arabia. Durante un'intervista con Mow, l’ex conduttrice ha sottolineato come certe scelte possano mettere in discussione i valori di un professionista. La sua analisi si estende anche al delicato tema della Nazionale Italiana, mettendo in luce quanto sia importante mantenere integrità e passione nel calcio. Ecco cosa ha detto.

Paola Ferrari è stata intervistata da Mow. Durante la lunga intervista l’ex conduttrice della Domenica Sportiva ha criticato Inzaghi per la sua scelta di volare in Arabia. Inoltre ha affrontato il tema delicato della Nazionale Italiana. Ecco le sue parole. SIMONE INZAGHI. Scelta imperdonabile. « Ha fatto una scelta visibile, deve L'articolo Inter, Paola Ferrari: “Inzaghi? Se uno ha certi valori.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Paola Ferrari: “Inzaghi? Se uno ha certi valori…”

In questa notizia si parla di: paola - ferrari - inzaghi - inter

Spot con la Leotta sospeso, c’è anche lo zampino di Paola Ferrari: “Un applauso a me che…” - La recente sospensione dello spot con Diletta Leotta ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella della nota giornalista sportiva Paola Ferrari.

INZAGHI andrà in ARABIA SAUDITA PER 50 milioni di euro all ‘anno per L ‘AL-HILAL OPPURE restera’ all ‘INTER ?oggi si sapra’ Vai su Facebook

Paola Ferrari, durissimo attacco alla Nazionale: Vederla ridotta così è un'offesa. Poi distrugge Inzaghi; Paola Ferrari: “Mondiale per club? Spero che Juve e Inter escano. Inzaghi? Raramente viene…”; PAOLA FERRARI TOTALE A MOW: “Nazionale ridotta così? Un’offesa. Dopo Spalletti? Serve un allenatore con cazzimma: non Gattuso, ma Conte o De Zerbi”. Poi difende Baggio, Maldini e San Siro, e su Diletta Leotta e Inzaghi... - MOW -.

Paola Ferrari: “Mondiale per club? Spero che Juve e Inter escano. Inzaghi? Raramente viene…” Scrive fcinter1908.it: La giornalista della Rai ha commentato la scelta di Inzaghi di lasciare l'Inter per allenare l'Al Hilal.