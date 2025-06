Inter Miami-Al Ahly | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un’appassionante sfida tra Inter Miami e Al Ahly, due club iconici pronti a contendersi il titolo mondiale. All’Hard Rock Stadium di Miami si respira già l’atmosfera di grande calcio, con orario, formazioni e modalità di visione che non puoi perdere. Scopri qui tutte le ultime novità su questa emozionante partita del Mondiale per Club, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

All’Hard Rock Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Inter Miami-Al Ahly: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter Miami-Al Ahly. Andiamo a scoprire le ultimissime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami-Al Ahly: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: miami - ahly - inter - orario

Inter Miami-Al Ahly: dove vederla, orario e probabili formazioni - Sei pronto a vivere un emozionante scontro tra due grandi squadre al Mondiale per Club? All’Hard Rock Stadium di Miami, Inter Miami e Al Ahly si affrontano in una partita imperdibile: orario, formazioni e come seguirla in tv.

Manca sempre meno: nella notte italiana del 15 giugno l’Inter Miami e l’Al Ahly all’Hard Rock Stadium di Miami apriranno ufficialmente il nuovo Mondiale per Club 2025 E sarà Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza, a portare in co-esclusiva nelle case Vai su Facebook

Al Ahly-Inter Miami dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Come guardare Al Ahly-Inter Miami: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN; Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro.

Inter Miami-Al Ahly: dove vederla, orario e probabili formazioni Secondo informazione.it: Al Ahly: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara ...