Inter Materazzi | Chivu una fortuna sa cosa vuol dire l’interismo

Marco Materazzi, icona e cuore pulsante dell’Inter, ha espresso tutta la sua stima per Cristian Chivu, definendolo una vera “fortuna” per i nerazzurri. Intervistato durante un evento di padel, l’ex difensore ha sottolineato quanto l’esperienza e il senso di appartenenza di Chivu siano fondamentali per la squadra. La presenza di Chivu sulla panchina interista rappresenta un valore aggiunto che potrà fare la differenza.

Marco Materazzi, intervistato ad un evento di padel, ha parlato dell’ arrivo dell’ ex compagno Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Matrix ha speso parole al miele per l’ex compagno, che ha definito “una fortuna” per la squadra nerazzurra. CHIVU UNA FORTUNA PER L’INTER – Intercettato dai microfoni di Sky Sport, ecco come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Materazzi: “Chivu una fortuna, sa cosa vuol dire l’interismo”

