Inter Mastrangelo | Vado fiero dello Scudetto 2006 l’ha voluto la Uefa Si attaccano alle intercettazioni di Facchetti ma quelle…

Luca Mastrangelo, tifoso interista e volto noto di YouTube, si è recentemente espresso con orgoglio sulla vittoria dello scudetto del 2006, un titolo controverso ma desiderato con passione. Tra le polemiche di Calciopoli e le intercettazioni di Facchetti, il suo messaggio risuona chiaro: la passione per i colori nerazzurri supera ogni dubbio e giustifica anche le controversie. La sua voce si aggiunge al coro di chi non si arrende, credendo nel valore di quei momenti storici.

Non molto tempo fa, il famoso youtuber e tifoso interista, Luca Mastrangelo, è intervenuto alla trasmissione web "Centrocampo" dove tra i vari argomenti toccati, non poteva mancare quello famoso di "Calciopoli". Luca Mastrangelo, le sue parole su Calciopoli "Lo Scudetto del 2006 lo voglio perché è sotto l'occhio di tutti che c'era soprattutto una persona .

