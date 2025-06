Inter la strategia finanziaria di Oaktree

L’Inter si rafforza sul fronte finanziario grazie alla strategia di Oaktree, che ha guidato il club verso un importante passo avanti: il rifinanziamento del debito. Con il rimborso del bond da circa 412 milioni di euro, in scadenza all’inizio del 2027, il club milanese dimostra una gestione oculata e lungimirante. Questa mossa apre nuovi orizzonti per la stabilità e la crescita futura dell’Inter, consolidando la sua posizione nel panorama sportivo ed economico.

L’Inter rifinanzia il suo debito: il club controllato da Oaktree ha infatti annunciato il rimborso del bond, in scadenza ad inizio 2027, ammontante a circa 412 milioni di euro. La società stessa ne ha dato annuncio tramite una nota sul proprio sito ufficiale. “ L’Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso, e con il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, la strategia finanziaria di Oaktree

In questa notizia si parla di: oaktree - inter - strategia - finanziaria

David Inter, c’è l’offerta ufficiale fatta all’attaccante! Nerazzurri in attesa, ma Oaktree fissa i paletti - Jonathan David, attaccante del Lille, è al centro di una trattativa con l'Inter, che ha presentato un'offerta ufficiale.

Inter, cosa significa il rimborso in anticipo del bond per oltre 400 milioni: il rifinanziamento e la strategia finanziaria del club nerazzurro e di Oaktree Vai su X

Inter, Oaktree chiede aiuto a Bank of America per rifinanziare il debito della società Bank of America, una delle maggiori società di servizi finanziari al mondo, è stata incaricata di valutare tutte le opzioni per rifinanziare il debito di 400 milioni di euro di bond ch Vai su Facebook

Inter tra rimborso in anticipo del bond e rifinanziamento: la strategia finanziaria del club e di Oaktree; Inter, rimborso anticipato del bond e nuovo rifinanziamento: perché lo fa, quanto costa, cosa cambia con Oaktree; Le strategie finanziarie dell'Inter nel 2025: perché il passaggio da Zhang a Oaktree comporta vantaggi.

Inter, rimborso anticipato del bond e nuovo rifinanziamento: perché lo fa, quanto costa, cosa cambia con Oaktree - Il club salda in anticipo il bond da 412 milioni con un rifinanziamento: cosa significa, i rischi e gli obiettivi della nuova strategia finanziaria. Come scrive msn.com

Inter, Marotta rivoluziona la strategia: l’addio di Inzaghi cambia il mercato e Chivu mette Frattesi al centro del progetto - Piace il centravanti tedesco Woltemade, Frattesi non parte più grazie a Chivu. Riporta sport.virgilio.it

Inter, debito da 400 milioni da rifinanziare: ipotesi cessione per Oaktree - La somma da rifinanziare è pari a 400 milioni di euro di bond per Oaktree, che ha coinvolto Bank of America: ecco tutte le ipotesi sul tavolo e la prospettiva cessione ... Da quifinanza.it