Inter Kyle Kuzma fa visita ai nerazzurri a Los Angeles

Un’occasione unica: Kyle Kuzma, star di Los Angeles, fa visita ai nerazzurri durante il loro primo allenamento in terra statunitense. Mentre la squadra di Cristian Chivu si prepara con entusiasmo alla sfida contro il Monterrey, l’atmosfera si infuoca con questa sorpresa di stile e sportività. Questo incontro segna un passo importante nel percorso dell’Inter verso il debutto internazionale, alimentando l’attesa e la passione dei tifosi in tutto il mondo.

In mattinata l'Inter ha svolto la prima seduta di allenamento in terra statunitense. Iniziando così a compiere i primi passi che porteranno la squadra di Cristian Chivu ad esordire martedì 17 giugno nella sfida contro i messicani del Monterrey. (In Italia saranno le 03.00 del 18 giugno).

