Inter Infantino | Il Mondiale per club è storico

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato con entusiasmo il nuovo Mondiale per Club, un evento che segna una svolta storica nel calcio internazionale. Con l’Inter tra le protagoniste, si apre una nuova era ricca di emozioni e sfide incredibili. La competizione promette di unire i migliori club del mondo, elevando lo sport a un livello ancora più globale e spettacolare. Scopriamo insieme cosa riserva questa entusiasmante rivoluzione nel panorama calcistico.

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato ai canali ufficiali della federazione globale del nuovo Mondiale per Club, che vedrà protagonista anche l'Inter. Intervenuto ai microfoni dell'AFP, l'ex presidente dell'UEFA ha dichiarato: "Inizia una nuova era del calcio, una nuova era del calcio di club."

