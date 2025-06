Inter il mercato è in fermento | anche Taremi via? Si lavora per l’attacco – Sky

Il mercato dell'Inter è più vivo che mai, tra trattative in fermento e strategie di rinnovamento. Mentre la squadra si prepara al debutto mondiale a Los Angeles, i nerazzurri stanno già pensando a come rafforzare l’attacco, con nomi caldi come Mehdi Taremi in bilico tra permanenza e partenza. In un contesto di cambiamenti, l’Inter mira a costruire un reparto offensivo all’altezza delle sue ambizioni. Riuscirà a trovare la svolta giusta?

Mentre la squadra si trova già a Los Angeles per preparare il debutto al Mondiale per Club, la dirigenza dell’Inter è al lavoro su un mercato che promette di portare cambiamenti significativi, soprattutto in attacco. Con gli addii ormai ufficiali di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, secondo Sky Sport anche Mehdi Taremi potrebbe andar via. ATTACCO DA RICOSTRUIRE – Il reparto offensivo è quello che sta conoscendo più movimenti in uscita. Dopo Correa e Arnautovic, infatti, anche Mehdi Taremi è dato in partenza: l’iraniano, arrivato appena un anno fa, potrebbe lasciare Milano già nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, il mercato è in fermento: anche Taremi via? Si lavora per l’attacco – Sky

