Inter Chivu presentato sabato a Los Angeles

Cristian Chivu è il primo allenatore dell`Inter che sarà presentato ufficialmente fuori dall`Italia. L`appuntamento per la prima conferenza stampa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, ufficiale Chivu! Il club nerazzurro ha presentato il tecnico rumeno con un lungo comunicato stampa: "FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 3

? Cristian #Chivu si è presentato in un'intervista esclusiva ai microfoni di Inter TV, dove ha raccontato tutta la sua emozione per questa nuova avventura in nerazzurro. ? #WelcomeCristian

Inter, Chivu presentato sabato a Los Angeles - Cristian Chivu è il primo allenatore dell`Inter che sarà presentato ufficialmente fuori dall`Italia.

INTER - Sabato negli USA la conferenza stampa di presentazione di Chivu - L'Inter si trova a Los Angeles, dove martedì 17 giugno alle 18:00 (orario americano, le 03:00 del 18 giugno in Italia) scenderà in campo contro il Monterrey nella prima partita della FIFA Club World C ...

Inter, Chivu: "Vogliamo onorare al meglio questo Mondiale" - Le parole del neo allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, nell'intervista all'arrivo della squadra per il Mondiale per Club ...