Inter Chivu guida l' allenamento in vista del Monterrey

L’Inter si prepara con determinazione a Los Angeles, sotto la guida esperta di Chivu, in vista della sfida decisiva contro il Monterrey al Mondiale per Club. La squadra lavora sodo per arrivare al massimo, pronta a dare il meglio sul palcoscenico internazionale. La tensione cresce: l’appuntamento è martedì 17 giugno, ore 3:00 in Italia, un momento fondamentale per la stagione nerazzurra, che potrebbe scrivere una nuova pagina di gloria.

L'Inter si allena a Los Angeles in vista del primo match del Mondiale per Club, in programma martedì 17 contro il Monterrey (in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno).

