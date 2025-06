Inter Chivu è già sotto esame | Rischia di non tornare in Italia

L’Inter guarda avanti, con Chivu sotto scrutinio e il sogno del Mondiale per Club che si fa sempre più reale. Dopo la delusione in Champions League, i nerazzurri si preparano alla grande avventura mondiale, con il tecnico romeno pronto al suo debutto sulla panchina dei vice campioni d’Europa. La sfida è aperta: riuscirà l’Inter a conquistare un nuovo traguardo internazionale? Solo il tempo lo dirà.

I nerazzurri sono pronti a giocare il Mondiale per Club. Sarà la prima volta del tecnico rumeno sulla panchina dei vice campioni d’Europa La sconfitta pesantissima nella finale di Champions League è sempre più un lontano ricordo per l’Inter, che ormai da qualche giorno ha iniziato a pensare al Mondiale per Club. (LaPresse) – Calciomercato.it Non c’è tempo per guardarsi indietro con la competizione internazionale che avrà inizio il prossimo 18 giugno. I nerazzurri saranno impegnati alle 3 di notte contro il Monterrey. Una sfida che sarà la prima in panchina per Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Chivu è già sotto esame: “Rischia di non tornare in Italia”

@cristianchivu ? @inter #SerieAEnilive

Sinner-Alcaraz: Slam da grandi Vogliono lui Domani la Moldavia, poi il vertice Gravina-Spalletti Chivu disegna l'Inter La Juve tra David e Retegui Osimhen all'Al-Hilal ora o mai più Questa la prima pagina dell'8 giugno! #CorrieredelloSport

