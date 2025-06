Inter-Calhanoglu | salta fuori tutta la verità sulla cessione

L’Inter sta valutando attentamente il futuro di Hakan Calhanoglu, al centro di molteplici voci di mercato e di un finale di stagione complicato. La verità sulla sua cessione sta emergendo, tra strategie di rinnovamento e nuovi investimenti. Dopo aver lasciato andare giocatori esperti come Correa e Arnautovic, il club si prepara a fare le sue scelte, bilanciando esperienza e gioventù. Qual è quindi il vero destino del turco? Scopriamolo insieme.

