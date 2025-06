Inter-Asllani sarà addio | un club di A pronto a piombare sull’albanese

Il futuro di Kristjan Asllani all’Inter è in bilico, con il centrocampista albanese che potrebbe presto lasciare il club. Dopo un inizio promettente nel 2022, le sue prestazioni sono state altalenanti e spesso condizionate da infortuni. Con la società pronta a valutare nuove soluzioni, il suo addio sembra ormai vicino. Ma cosa riserverà il destino per Asllani? Solo il tempo potrà dirlo.

Il tempo di Kristjan Asllani all’ Inter potrebbe essere agli sgoccioli. Il centrocampista albanese, complici i vari stop per infortunio di Hakan Calhanoglu durante la stagione, è stato più e più volte chiamato in causa da Simone Inzaghi. I back sono stati però raramente positivi, con una crescita personale dall’arrivo all’ Inter di Asllani nel 2022 che è stata praticamente nulla, dando l’impressione di essere ancora lo stesso giocatore del primo giorno arrivato a Milano. Asllani, ci pensa la Fiorentina. Dopo 95 presenze, 4 reti e 4 trofei, adesso potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

