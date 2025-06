Inter a lavoro per il Mondiale per Club | anche a Los Angeles accerchiata dai tifosi!

L’Inter di Chivu si prepara a fare la sua grande prova internazionale a Los Angeles, circondata dall’entusiasmo dei tifosi americani. Dopo un viaggio ricco di emozioni, i nerazzurri hanno iniziato gli allenamenti presso i campi dell’UCLA, segnando l’inizio di una nuova era che promette grandi sfide e successi mondiali. La passione non si ferma e l’obiettivo è chiaro: portare a casa il trofeo e lasciare il segno anche oltreoceano.

La nuova era dell'Inter di Chivu inizia a Los Angeles. I nerazzurri procedono con gli allenamenti in vista del Mondiale per Club, supportati anche in America dai propri tifosi. DI NUOVO AL LAVORO – Dalla classica cornice di Appiano Gentile gli allenamenti dell'Inter si spostano ai campi dell'UCLA, l'Università della California, a Los Angeles. I nerazzurri, approdati negli USA un paio di giorni fa, hanno iniziato i lavori sotto la nuova guida di Cristian Chivu in vista del Mondiale per Club che avrà inizio la prossima settimana. Nonostante il cambio di scenografia, il sostegno del popolo interista è sempre tanto.

