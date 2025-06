Intelligenza artificiale e competenze trasversali nella ricerca | workshop con laboratorio all' Orto Botanico

Scopri come l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo della ricerca scientifica e delle competenze trasversali in un workshop coinvolgente all’Orto Botanico. Una giornata dedicata a docenti e ricercatori universitari, tra approfondimenti e laboratori pratici, per esplorare le nuove frontiere dell’innovazione e del sapere. Preparati a confrontarti con strumenti all’avanguardia e a scoprire come integrare l’AI nel tuo percorso accademico, perché il futuro richiede menti agili e competenze multidisciplinari.

Esplorare l'impatto dell'Intelligenza artificiale sul mondo della ricerca scientifica e accademica. È questo l'obiettivo della giornata di approfondimento rivolta a docenti e ricercatori universitari che si svolgerà martedì 24 giugno, dalle 9 alle 18, all'interno della Sala Lanza dell'Orto.

