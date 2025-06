Insider si aspetta che l’attacco al bersaglio non firma quest’estate

L'estate si fa sempre più incerta per l'Arsenal, che sperava di rafforzare il reparto offensivo con due nuovi arrivi. Tuttavia, fonti interne indicano che il tanto atteso attacco non firmerà questa estate, lasciando i tifosi in attesa di novità. Tra le possibili partenze e i dubbi sui colpi di mercato, la squadra londinese si prepara a dover sorprendere ancora. La domanda ora è: quali mosse strategiche adotterà l'Arsenal per affrontare la nuova stagione?

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Mikel Arteta, David Raya e Rodrygo Goes (Foto di David PriceArsenal FC tramite Getty Images, Angel MartinezGetty Images) L’Arsenal vuole che due nuovi aggressori vengano firmati quest’estate, ma le possibilità che uno di loro arrivi sembrano essere stati messi in dubbio. Non è un segreto che l’Arsenal voglia firmare un nuovo attaccante, ma ci sono anche piani affinché un’ala sinistra venga introdotta. E nelle ultime settimane, è stato stabilito che il loro obiettivo principale nella posizione è Rodrygo va dal Real Madrid. È stato riferito che il 24enne è un candidato forte per lasciare il Real Madrid, ma i nuovi rapporti ora dicono il contrario, che sarebbe un duro colpo per l’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

