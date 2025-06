Inseguita e presa a pallini in testa in strada dai ragazzi della cosiddetta Napoli bene

In un quartiere apparentemente tranquillo, si dipana una scena che svela un lato nascosto della "napoli bene": ragazzi di famiglia rispettabile, ma con comportamenti sorprendenti. Inseguimenti e pallini in testa ai passanti rivelano le sfumature di una realtà complessa, dove l’apparenza inganna e il buon nome cela segreti inquietanti. Questa storia ci invita a riflettere su ciò che si nasconde dietro le facciate impeccabili.

Sono ragazzini di "buona famiglia" come si usa dire da queste parti per indicare chi parla senza inflessioni dialettali e ha il volto pulito: niente tatuaggi o piercing, niente segni del "malessere" che va di moda nelle strade della malanapoli. Eppure di buono e pulito non hanno assolutamente.

